Call of Duty Mobile скачали 650 млн раз. Аудитория сравнима с цифрами на ПК и консолях

Недавно Activision рассказала об успехе мобильной Call of Duty. Согласно данным, игру скачали уже более 650 млн раз — довольно впечатляющий результат. Игра доступна бесплатно на Android и iOS.

Компания сравнила количество геймеров Call of Duty Mobile с количеством игроком на ПК и консолях в 2021 году. Activision отметила, что несомненным успехом стало открытие азиатского рынка. За микротранзакции шутеру удалось заработать свыше $ 1 млрд, и здесь есть несомненный вклад азиатских игроков.

Также разработчики рассказали про мобильную Warzone и назвали её «очень амбициозной». Когда проект выйдет, неизвестно.

Мы создаём талантливую команду разработчиков, которая трудится над мобильной версией Warzone. Эта игра, как мы ожидаем, поможет поднять франшизу Call of Duty на новые высоты.

Ранее появился слух, что в мобильную Warzone вернут Верданск, однако он не будет полностью повторять прошлую карту. Авторы хотят немного её изменить. Случится ли это в итоге, неизвестно.

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