Элизабет Олсен хочет сделать Ванду частью Людей Икс

Актриса Элизабет Олсен пообщалась с журналистом издания CinemaBlend по поводу своего персонажа из киновселенной Marvel, Алой Ведьмы. По словам Олсен, она бы хотела стать частью Людей Икс, когда они полноценно появятся.

В комиксах Алая Ведьма была мутантом, которая присоединилась к Людям Икс под руководством Чарльза Ксавьера. В киновселенной команда мутантов пока не появилась.

Я действительно не знаю, что буду делать дальше после этого фильма («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»). Я хочу знать, чего хотят фанаты и каковы их идеи. Но я думаю, если появятся Люди Икс, то я хочу примкнуть к ним!

Вот так Алая Ведьма выглядела в комиксах

Каких-то конкретных планов у актрисы нет. Эти вопросы нужно обсуждать с главой Marvel Studios Кевином Файги. Пока о появлении мутантов ничего неизвестно.

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