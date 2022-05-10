Стало известно, почему Том Круз не стал Железным человеком в сиквеле «Доктора Стрэнджа»

До выхода сиквела «Доктора Стрэнджа» ходило множество слухов. Большинство из них говорили о появлении тех или иных героев. Одним из самых обсуждаемых персонажей стал Железный человек, которого бы сыграл Том Круз.

Недавно сценарист ленты Майкл Уолдрон поговорил с изданием Rolling Stone и отметил, что у него действительно была идея добавить в ленту Круза благодаря фанатам, однако в итоге ничего не срослось.

Да, это было придумано. Я хочу сказать, что никаких вырезанных кадров с Томом Крузом нет! Но я очень люблю Тома, поэтому спросил у Кевина Файги про его появление в фильме.

Один из фанатских артов с Томом Крузом в образе Железного человека

Как оказалось, вытащить актёра хоть на пару часов было невозможно, поскольку у него был плотный график на съёмках будущих частей франшизы «Миссия невыполнима». Возможно, из-за меньшей занятости Круз всё же появился в ленте.

Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» уже идёт в кино, но не в России.

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