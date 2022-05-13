Браузер Google Chrome перестал обновляться на Android у пользователей из России

Браузер Google Chrome перестал обновляться в магазине приложений Play Market на операционной системе Android. При попытке обновить программу вручную появляется сообщение, которое гласит «Не удалось установить приложение Google Chrome. Повторите попытку». Сперва об этом сообщили СМИ, редакция «Чемпионата» также не смогла обновить программу.

Google пока не комментировала ситуацию. Отметим, что на других платформах, включая Windows, приложение обновляется без каких-либо проблем.

Неизвестно, с чем связана невозможность обновления. Это может быть внутренняя ошибка магазина или запрет от самой компании. 6 мая Google объявила о запрете выпуска и обновления платных приложений, однако Chrome полностью бесплатный.

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