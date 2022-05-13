В новом дополнении для стратегии Stellaris всех людей превратили в азиатов

12 мая Paradox выпустила очередное расширение Overlord для космической стратегии Stellaris. Основным нововведением дополнения стала механика подчинения — она предоставляет множество способов распределить роли вассалов в империи, подчинить себе новые планеты и цивилизации.
Вместо того чтобы хвалить расширение или ругать, пользователи Steam начали жаловаться на то, что с новым дополнением все люди превратились в азиатов с разным цветом кожи. Об этом, например, сообщает игрок под ником Ивасик.
Все люди стали азиатами с одним лицом и разным цветом кожи. Paradox не перестаёт удивлять!
Люди в Overlord выглядят как-то так
А кто-то воспринял ситуацию с юмором и опубликовал положительный отзыв.
А ведь Paradox сразу сказала, что покупка дополнения в тенге превратит всех людей в азиатов.
Paradox пока не комментировала ситуацию. Скорее всего, дело в обычном, но очень забавном баге. Наверняка его исправят уже в ближайшем патче.
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