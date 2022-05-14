Игру по «Техасской резне бензопилой» сравнили со старым фильмом

Авторы игры по «Техасской резне бензопилой» представили несколько локаций и сравнили их с кадрами из оригинального фильма 1974 года.
Разработчики детально воссоздали узнаваемые по фильму места, среди которых заправка и дом семьи каннибалов. Детали получились настолько точными, что при первом взгляде сложно отличить оригинал от игры.
The Texas Chain Saw Massacre анонсировали в декабре 2021 года. Созданием занимается Gun Interactive, которая известна по Friday the 13th: The Game. Игра по «Техасской резне бензопилой» предложит мультиплеер, в котором четыре выживших противостоят маньякам. На этот раз их будет три, о чём сообщили разработчики в феврале.
Авторы The Texas Chain Saw Massacre пока не назвали дату выхода. Игра создаётся для ПК, PS5 и Xbox Series.
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