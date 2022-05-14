Дэниэл Крэйг мог стать иллюминатом в «Докторе Стрэндже 2»

Репортёр издания Deadline Джастин Кролл сообщил, что в «Докторе Стрэндже 2» мог сыграть Дэниэл Крэйг, звезда последних фильмов про Джеймса Бонда. Актёр был готов к съёмкам, но отказался из-за вспышки коронавируса.

Далее присутствуют спойлеры к «Доктору Стрэнджу: В мультивселенной безумия».

Среди иллюминатов в «Докторе Стрэндже 2» появился член Фантастической четвёрки Рид Ричардс, известный как Мистер Фантастик. Героя в фильме сыграл Джон Красински, но изначально к съёмкам готовился Дэниэл Крэйг.

По информации Кролла из Deadline, Крэйг уже был готов к съёмкам в «В мультивселенной безумия», когда случился всплеск коронавируса. Из-за этого актёр отказался, чтобы потом не привезти COVID-19 домой.

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Премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» уже состоялась во многих странах мира, но не в России. Сборы фильма уже превысили $ 500 млн.

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