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Сборы «Доктора Стрэндж 2» превысили $ 500 млн

Сборы «Доктора Стрэндж 2» превысили $ 500 млн
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Сборы фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» превысили $ 500 млн спустя примерно неделю после премьеры. Большая часть, почти $ 300 млн, приходится на международный прокат.

Общие сборы по миру на 11 мая составляют $ 507 млн.

Новинка показывает отличные результаты — для Marvel Studios это четвёртый результат. Лучше себя в США показывали только «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Нет пути домой». Сборы куда выше первой части. Большинство сборов международного проката пришлись на Корею ($ 32 млн) и Великобританию ($ 27,8 млн).

В России картина не вышла, однако мы подготовили сразу несколько материалов по фильму — обзор, пересказ событий и рассказ про сцены после титров.

Обзор «Доктора Стрэнджа 2». В мультивселенной разочарования Обзор «Доктора Стрэнджа 2». В мультивселенной разочарования
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