Безумный Солдатик и сумасшедший Хоумлендер. Третий сезон «Пацанов» получил новый трейлер

Создатели «Пацанов» представили новый трейлер третьего сезона сериала. В нём показали теряющего контроль Хоумлендера, разъярённого Солдатика в исполнении Дженсена Эклса и вещество, которое даёт суперсилы на 24 часа.
В ролике Хоумлендер хочет показать фанатам настоящего себя, а Старлайт считает, что он сошёл с ума. Несмотря на это, фанаты всё ещё любят героя. В некоторых сценах показали Солдатика, который явно не контролирует свои способности, а Мясник получает некое вещество, дающее суперсилы на 24 часа. Не обошлось и без крови и жестокости.
В третьем сезоне «Пацанов» к своим ролям вернулись Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр и другие. Актёрский состав пополнил Дженсен Эклс, который ранее работал с шоураннером Эриком Крипке в «Сверхъестественном».
Премьера третьего сезона «Пацанов» состоится 3 июня в сервисе Prime Video от Amazon. Недавно аккаунт сериала подшутил над Marvel.
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