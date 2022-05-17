Розыгрыш: выиграйте Songs of Conquest — наследницу культовых «Героев»

Мы продолжаем проводить розыгрыши в нашем телеграм-канале Чемп.Play! В честь выхода Songs of Conquest в ранний доступ мы решили разыграть пошаговую стратегию для ПК. Поторопитесь, если хотите попытать счастья — мы подведём итоги уже 18 мая в 20:00 мск.
Songs of Conquest — это стильная наследница культовой Heroes of Might & Magic. Новинка уже привлекла немало внимания фанатов «Героев». В игре уже доступны две кампании с четырьмя играбельными расами, есть редактор уровней, а также сетевой и локальный мультиплеер. Игра доступна и в российском Steam.
Фанаты высоко оценили проект, а мы выпустили очень детальный обзор игры, у которой, мы уверены, большое будущее.
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