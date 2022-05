Розыгрыш: выиграйте Songs of Conquest — наследницу культовых «Героев»

Мы продолжаем проводить розыгрыши в нашем телеграм-канале Чемп.Play! В честь выхода Songs of Conquest в ранний доступ мы решили разыграть пошаговую стратегию для ПК. Поторопитесь, если хотите попытать счастья — мы подведём итоги уже 18 мая в 20:00 мск.

Условия очень просты: подпишитесь на наш канал и нажмите кнопку «Участвовать». Вот ссылка для участия в розыгрыше

Songs of Conquest — это стильная наследница культовой Heroes of Might & Magic. Новинка уже привлекла немало внимания фанатов «Героев». В игре уже доступны две кампании с четырьмя играбельными расами, есть редактор уровней, а также сетевой и локальный мультиплеер. Игра доступна и в российском Steam.

Фанаты высоко оценили проект, а мы выпустили очень детальный обзор игры, у которой, мы уверены, большое будущее.

