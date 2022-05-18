Netflix хочет выпустить «Достать ножи 2» сначала только в кинотеатрах

Крупное издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Netflix планирует выпустить два своих фильма сначала в кинотеатрах, а потом уже на самом сервисе.
Пока что у Netflix есть планы по такому выпуску на два фильма: продолжение ленты «Достать ножи» и картину «Бардо» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Это означает, что эти фильмы 45 дней будут показывать в кино, а уже потом выпустят на Netflix.
Сообщается, что при удачном прокате руководство Netflix планирует и дальше выпускать свои картины в кинотеатрах. Netflix и раньше выпускал картины в кинотеатрах, а некоторым даже выдавал эксклюзивное окно в несколько недель, но 45-дневный прокат станет в новинку.
Bloomberg предположило, что такое решение связано с потерей аудитории. Компания якобы тратить большие деньги на производство лент и хочет окупить их сполна с помощью проката в кинотеатрах.
Официально Netflix об этом не заявлял.
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