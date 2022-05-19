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Кевин Де Брёйне возглавил 35-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Кевин Де Брёйне возглавил 35-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 35-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне с рейтингом 94. Рядом с ним расположился левый защитник «Милана» Тео Эрнандес с 89 баллами.

Лучшие карточки 35-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Кевин Де Брёйне — 94
  • Тео Эрнандес — 89
  • Виссам Бен-Йеддер — 88
  • Джейми Варди — 87
  • Доменико Берарди — 87
  • Жонатан Та — 86
  • Йонас Хофман — 86

Футболисты доступны в игровых наборах до 25 мая. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее EA выпустила уже 11-й патч для FIFA 22. Разработчики наконец-то дали возможность сворачивать игру без наказания в виде автоматического поражения.

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