Кевин Де Брёйне возглавил 35-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 35-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне с рейтингом 94. Рядом с ним расположился левый защитник «Милана» Тео Эрнандес с 89 баллами.
Лучшие карточки 35-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Кевин Де Брёйне — 94
- Тео Эрнандес — 89
- Виссам Бен-Йеддер — 88
- Джейми Варди — 87
- Доменико Берарди — 87
- Жонатан Та — 86
- Йонас Хофман — 86
Футболисты доступны в игровых наборах до 25 мая. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее EA выпустила уже 11-й патч для FIFA 22. Разработчики наконец-то дали возможность сворачивать игру без наказания в виде автоматического поражения.
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