eFootball отключат на четыре дня. Сыграть дадут только с ботами

Создатели eFootball перед запуском второго сезона футбольного симулятора проведут техническое обслуживание серверов. Из-за этого сыграть с друзьями будет нельзя в течение четырёх дней.
Серверы eFootball не будут работать с 30 мая по 2 июня. В этот период игрокам будут доступны только товарищеские матчи с ботами. Для режима добавят уровень сложности «Новичок» и время матча на 10 минут.
Второй сезон начнётся через две недели после завершения технического обслуживания — 16 июня. Авторы eFootball обещают проводить различные события. Подробности расскажут позже.
Также 2 июня разработчики обновят мобильную eFootball PES 2021 до eFootball 2022. В игру добавят новые геймплейные возможности и улучшат её работу.
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