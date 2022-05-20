В свежем трейлере Rainbow Six Siege показали нового оперативника

Ubisoft опубликовала CGI-трейлер второй операции седьмого года поддержки Rainbow Six Siege под названием Vector Glare. В нём показали свежего оперативника под именем Sens.

В ролике можно увидеть, как боец пробивает стекло, спускается в здание и использует свой гаджет, R.O.U Projector System. С помощью него Sens может устанавливать особые проходимые стены и не попадать в поле зрения камер. Sens уничтожает камеру и идёт дальше.

Полноценно Sens и операцию Vector Glare представят 22 мая. В сети про оперативника уже есть достаточно информации. Так, у бойца будут винтовки POF 9 и HK417 и пистолет SPD, а сама по себе Sens будет небинарной личностью.

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