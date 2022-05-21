Режиссёр «Оби-Вана Кеноби» сравнила сериал с «Джокером» и «Логаном»

Режиссёр «Оби-Вана Кеноби» Дебора Чоу сравнила предстоящий сериал про джедая с фильмами «Джокер» и «Логан», передаёт Total Film. О вдохновении этими лентами постановщица рассказала на пресс-конференции.

Больше всего я была взволнована созданием истории, которая основана на персонаже. Примерно как в «Джокере» или «Логане». Вы берёте героя из большой франшизы, и у вас есть время глубже погрузиться в него.

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Также Чоу рассказала, что в «Оби-Ване Кеноби» появятся новые персонажи, а некоторые из них будут важны для джедая. Режиссёр надеется, что для фанатов некоторые моменты станут сюрпризом.

Премьера «Оби-Вана Кеноби» состоится 27 мая в сервисе Disney+, который недоступен в России. В сериале сыграли Юэн Макгрегор, Хейден Кристенсен, Руперт Френд и другие.

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