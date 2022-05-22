Слили первый трейлер фильма «Миссия невыполнима 7»

В Сеть просочился первый трейлер фильма «Миссия невыполнима 7», который длится чуть более двух минут. Ранее о деталях ролика сообщали после презентации на CinemaCon, но теперь они подтвердились. Paramount Pictures старается блокировать утечку, но пока это удалось сделать не везде.
В трейлере показали погони (в том числе на лошадях в пустыне, о чём сообщали ранее), бой на мечах в Венеции, а также прыжок на мотоцикле с горы в Норвегии. По словам Тома Круза, исполнителя роли Итана Ханта, последний трюк оказался самым опасным в его карьере.
Кроме Тома Круза, в фильме «Миссия невыполнима 7» появятся знакомые по франшизе актёры, среди которых Винг Реймз, Саймон Пегг и Ребекка Фергюсон. Режиссёром и сценаристом снова стал Кристофер МакКуорри.
В конце апреля Том Круз и Paramount Pictures объявили подзаголовок седьмого фильма франшизы — «Смертельное возмездие: Часть один». Премьера запланирована на 14 июля 2023 года, а продолжение выйдет в июне 2024-го.
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