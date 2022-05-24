Видео: эпичная битва Оби-Вана Кеноби с Доктором Стрэнджем в Elden Ring

Фанат киновселенной Marvel и фильмов по «Звёздным войнам» под ником Dramatic_Ad_7938

решил устроить эпичную битву между двумя культовыми персонажами. Для этого он создал Оби-Вана Кеноби из Star Wars и нарядил в похожую одежду, а своего друга попросил воссоздать Доктора Стрэнджа.

В результате у автора получилось довольно реалистичное видео со сражением: Стрэндж постоянно пользуется магией, а Оби-Ван — световым мечом и силой. Возможно, их настоящая битва в каком-нибудь фильме-кроссовере выглядела бы как-то так. С другой стороны, вряд ли концовка была бы настолько эпичной — всё же ничьих в таких сражениях обычно не бывает.

Напомним, «Доктор Стрэндж 2» уже вовсю покоряет кинотеатры со сборами выше $ 800 млн, а сериал про Оби-Вана стартует уже 27 мая на Disney+. Кстати, поиграть за обоих можно будет в Fortnite начиная с той же даты.

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