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Сборы фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» превысили $ 800 млн

«Доктор Стрэндж 2» уже собрал больше «Бэтмена»
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На третьем уик-энде фильму «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» удалось взять рубеж в $ 800 млн, тем самым уже показав второй лучший результат для кинопроката в период пандемии — впереди только «Человек-паук: Нет пути домой».

В США сборы за уик-энд составляют $ 31,6 млн, а общая касса в домашнем прокате превысила $ 340 млн. Остальная часть приходится на международный прокат — в России, напомним, фильм не вышел.

После бодрого старта многие ожидали, что сиквел «Доктора Стрэнджа» станет вторым фильмом в период пандемии с миллиардным прокатом, однако смешанные отзывы публики и стабильно большие падения от недели к неделе дали усомниться в достижении важной отметки.

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Важные рубежи также преодолели «Всё везде и сразу» и «Анчартед» — первый стал самым кассовым фильмом студии A24 ($ 52 млн), а второй всё же смог взять рубеж в $ 400 млн. Для Sony экранизация оказалась очень удачной.

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