«Доктор Стрэндж 2» уже собрал больше «Бэтмена»

На третьем уик-энде фильму «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» удалось взять рубеж в $ 800 млн, тем самым уже показав второй лучший результат для кинопроката в период пандемии — впереди только «Человек-паук: Нет пути домой».
В США сборы за уик-энд составляют $ 31,6 млн, а общая касса в домашнем прокате превысила $ 340 млн. Остальная часть приходится на международный прокат — в России, напомним, фильм не вышел.
После бодрого старта многие ожидали, что сиквел «Доктора Стрэнджа» станет вторым фильмом в период пандемии с миллиардным прокатом, однако смешанные отзывы публики и стабильно большие падения от недели к неделе дали усомниться в достижении важной отметки.
Важные рубежи также преодолели «Всё везде и сразу» и «Анчартед» — первый стал самым кассовым фильмом студии A24 ($ 52 млн), а второй всё же смог взять рубеж в $ 400 млн. Для Sony экранизация оказалась очень удачной.
- 22 мая 2022
-
23:53
-
23:44
-
23:05
-
19:10
-
18:49
-
18:36
-
17:48
-
16:40
-
15:45
-
15:04
-
14:21
-
13:32
-
12:39
- 21 мая 2022
-
19:08
-
18:24
-
17:40
-
16:23
-
15:40
-
14:45
-
13:56
-
13:16
-
12:37
-
00:48
- 20 мая 2022
-
22:11
-
21:31
-
21:07
-
20:03
-
19:51
-
19:01
-
18:28
-
18:14
-
17:23
-
17:22
-
17:14
-
17:08