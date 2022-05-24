Riot Games подробно рассказала о способностях Бел'Вет — нового героя League of Legends

Riot Games запустила специальную страницу, посвящённую Бел'Вет, следующему герою League of Legends. Вместе с этим стали известны все основные способности нового персонажа, его основная роль, а также стартовый скин.

Способности Бел'Вет

Лиловая смерть (пассивное умение). После применения любого умения у Бел'Вет увеличивается скорость двух следующих автоатак. Участвуя в убийствах больших монстров или чемпионов, она получает постоянную прибавку к скорости атаки в виде лиловых зарядов. Бел'Вет атакует быстрее других чемпионов, и на неё не действует ограничение на максимальную скорость атаки. За это героиня расплачивается другим: её автоатаки и эффекты при попадании наносят меньше урона, а их скорость не растёт при повышении уровня.

После применения любого умения у Бел'Вет увеличивается скорость двух следующих автоатак. Участвуя в убийствах больших монстров или чемпионов, она получает постоянную прибавку к скорости атаки в виде лиловых зарядов. Бел'Вет атакует быстрее других чемпионов, и на неё не действует ограничение на максимальную скорость атаки. За это героиня расплачивается другим: её автоатаки и эффекты при попадании наносят меньше урона, а их скорость не растёт при повышении уровня. Неотвратимая Бездна [Q]. Бел'Вет совершает рывок в одном из четырёх направлений, нанося урон всем поражённым врагам и накладывая на них эффекты при попадании. У каждого деша свой кулдаун, который сокращается по мере роста скорости атаки.

Бел'Вет совершает рывок в одном из четырёх направлений, нанося урон всем поражённым врагам и накладывая на них эффекты при попадании. У каждого деша свой кулдаун, который сокращается по мере роста скорости атаки. Сверху и снизу [W]. Бел'Вет бьёт хвостом и наносит врагам урон, подбрасывает их и замедляет. При попадании по вражескому чемпиону это умение сокращает перезарядку рывка от Неотвратимой Бездны [Q], но только в том направлении, в котором находилась цель.

Бел'Вет бьёт хвостом и наносит врагам урон, подбрасывает их и замедляет. При попадании по вражескому чемпиону это умение сокращает перезарядку рывка от Неотвратимой Бездны [Q], но только в том направлении, в котором находилась цель. Ярость императрицы [E]. Бел'Вет создаёт вокруг себя убийственный вихрь, уменьшая получаемый урон и усиливая вампиризм. Самый израненный из попавших в вихрь врагов раз за разом получает урон в зависимости от недостающего здоровья. Количество ударов зависит от скорости атаки Бел'Вет.

Ультимейт героини Неутолимый голод [R] разделён на две части: пассивную и активную, и сверху добавляется истинная форма.

Пассивно : каждая вторая автоатака, направленная на одну и ту же цель, наносит дополнительный чистый урон (суммируется бесконечно). Когда Бел'Вет участвует в убийстве эпических монстров и чемпионов, они оставляют после себя кораллы Бездны. Эпические монстры из Бездны – герольд Бездны и Барон Нашор – оставляют особые кораллы.

: каждая вторая автоатака, направленная на одну и ту же цель, наносит дополнительный чистый урон (суммируется бесконечно). Когда Бел'Вет участвует в убийстве эпических монстров и чемпионов, они оставляют после себя кораллы Бездны. Эпические монстры из Бездны – герольд Бездны и Барон Нашор – оставляют особые кораллы. Активно: Бел'Вет поглощает коралл Бездны и взрывается, замедляя окружающих врагов и нанося им чистый урон в зависимости от их недостающего здоровья. При этом она временно принимает истинную форму. Кораллы Бездны, оставленные эпическими монстрами из Бездны (герольдом Бездны или Бароном Нашором), позволяют принять истинную форму на более долгий период и превращают миньонов, погибших около Бел'Вет, в ручных войдлингов. Эти маленькие прислужники продвигаются вперёд по линии, на которой появились.

Бел'Вет поглощает коралл Бездны и взрывается, замедляя окружающих врагов и нанося им чистый урон в зависимости от их недостающего здоровья. При этом она временно принимает истинную форму. Кораллы Бездны, оставленные эпическими монстрами из Бездны (герольдом Бездны или Бароном Нашором), позволяют принять истинную форму на более долгий период и превращают миньонов, погибших около Бел'Вет, в ручных войдлингов. Эти маленькие прислужники продвигаются вперёд по линии, на которой появились. Истинная форма: Бел'Вет увеличивает максимальный запас здоровья, скорость передвижения вне боя, дальность атаки и общую скорость атаки. Кроме того, пока действует форма, Неотвратимая Бездна [Q] позволяет Бел'Вет преодолевать препятствия.

Стартовый скин

В дополнительном образе Бел'Вет из порождения бездны превращается в аркадного босса, с которым, судя по арту, сражаются сразу несколько героев.

Озвучка

Бел'Вет появится в League of Legends с патчем 12.11, который выйдет 8 июня.

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