Streets of Rage 4 вышла на iOS и Android — даже в России

Издатель Dotemu неожиданно выпустил Streets of Rage 4 на iOS и Android — причём игра доступна для покупки даже в России. Версия для устройств Apple обойдётся в 749 рублей, а для ОС Google — 359 рублей.

Изначально Streets of Rage 4 вышла два года назад на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Продолжение вышло спустя 26 лет после третьей части, а разработчики новой части решили сделать стильную графику и в целом осовременили культовый beat 'em up.

Критики и игроки тепло оценили возвращение (на OpenCritic у игры 84%), да и продажи оказались достаточно высокими. Для четвёртой части в итоге выпустили даже дополнение, которое также пришлось фанатам по вкусу.

Чем сейчас заняты разработчики, неизвестно.