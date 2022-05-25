Streets of Rage 4 вышла на iOS и Android — даже в России
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Издатель Dotemu неожиданно выпустил Streets of Rage 4 на iOS и Android — причём игра доступна для покупки даже в России. Версия для устройств Apple обойдётся в 749 рублей, а для ОС Google — 359 рублей.
Изначально Streets of Rage 4 вышла два года назад на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Продолжение вышло спустя 26 лет после третьей части, а разработчики новой части решили сделать стильную графику и в целом осовременили культовый beat 'em up.
Критики и игроки тепло оценили возвращение (на OpenCritic у игры 84%), да и продажи оказались достаточно высокими. Для четвёртой части в итоге выпустили даже дополнение, которое также пришлось фанатам по вкусу.
Чем сейчас заняты разработчики, неизвестно.
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