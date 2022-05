Sony после гнева подписчиков PS Plus отказалась от переплаты за подписку

Вчера Sony попала под шквал критики, когда стало известно, что владельцам PS Plus в Азии для апгрейда на более дорогие уровни подписки приходилось переплачивать за ранее предоставленные скидки.

Однако уже спустя сутки компания отказалась от этого решения.

Позже техническая поддержка подтвердила, что сложившаяся ситуации — случайный баг.

Из-за технической ошибки у игроков в Азии, кто ранее приобретал подписку PS Plus по скидке, были некорректно списаны деньги за апгрейда. Ошибка исправлена, а затронутым игрокам вернут деньги.

Если ранее пользователь PS Plus брал подписку по скидке (например, за 2500 вместо 3500 рублей), то при улучшении до PS Plus Deluxe (например, за 6000 рублей) ему приходилось платить не 2500 рублей, а 3500 рублей — тем самым возмещая ранее предоставленную скидку.

Теперь же независимо от ранее предоставленных скидок все платят только цену апгрейда — то есть 2500 рублей.

Изначальное решение оказалось крайне непопулярным, особенно на фоне лояльной стратегии Microsoft по переводу подписчиков Xbox Live Gold на Xbox Game Pass Ultimate. Там у подписчика Gold может быть 12 месяцев подписки, а при погашении одного месяца Ultimate он получит 13 месяцев Ultimate — туда входят все подписки.

Sony не пошла на такой шаг, но всем текущим подписчикам PS Now пообещала бесплатный апгрейд до PS Plus Premium, а если у них ещё и была PS Plus — всё время суммировалось. Однако это касалось только людей, которые имели обе подписки до анонса. В России PS Now вообще не было.