Создатели PUBG отправили частного детектива к известному датамайнеру

Датамайнер под ником PlayerIGN, известный по сливам PUBG, сообщил в соцсетях, что к нему домой пришёл частный детектив от Krafton. От блогера требовали удалить все утечки по королевской битве, раскрыть информацию о доходах и о том, как он получает информацию.

Детектив передал письмо от Krafton, в котором перечислили требования. Датамайнер не стал скрывать переживаний и сообщил, что не будет совершать каких-либо действий и поищет помощь.

Согласно словам PlayerIGN, информацию он обычно получает с сайта королевской битвы через html-код. Там появляется описание новых скинов PUBG ещё перед запуском тестового сервера.

Новость по теме Авторы PUBG раскрыли планы на 2022 год

Ранее стало известно, что сборную России не пригласили на чемпионат мира по PUBG. Организаторы не объяснили причину решения. Турнир PUBG Nations Cup 2022 пройдёт с 16 по 19 июня, а призовой фонд составляет $ 500 тыс.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!