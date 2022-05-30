Дэйв Батиста хочет сыграть Кратоса в экранизации God of War

26 мая Sony сообщила, что работает над сериалом по God of War. Созданием шоу займётся Amazon, однако каких-либо других подробностей компания не раскрыла. Издание ComicBook провело опрос в своих соцсетях, в котором решило выяснить, кто больше всего подходит на роль Кратоса по мнению читателей.

В комментарии тут же пришёл исполнитель роли Дракса в «Стражах Галактики» Дэйв Батиста. По его словам, люди заблуждаются, думая, что есть ещё какие-то кандидаты, кроме него.

Согласно распространённому мнению, есть и другие кандидаты на эту роль. 😂 Эй! Я люблю доказывать, что люди ошибаются.

Заявление актёра вовсе не значит, что роль достанется именно ему, однако своим телосложением он действительно походит на бога войны, а сам Батиста частенько исполняет роль замкнутых персонажей со сложным прошлым.

Ранее артист рассказал, что отказался от съёмок в «Форсаже» ради экранизации Gears of War. Производство картины находится на ранней стадии.

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