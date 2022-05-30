Фанат DOOM готовит впечатляющий косплей Думслеера с настоящим экзоскелетом

Косплееры существуют уже давно и активно поддерживают игровое сообщество. На фоне простых косплеев наиболее сильно выделяются работы, к которым действительно прилагали усилия. Одну из таких работ показал пользователь Reddit и косплеер под ником tpg_art.

В данный момент парень работает над костюмом для воплощения образа Думслеера. У косплеера уже готовы перчатки, клинок и нижняя часть тела персонажа. На Reddit он показал тест на подвижность. Со стороны всё выглядит внушительно.

Перчатка и клинок Думслеера

В комментариях оценили труды косплеера. Аудитория хочет поскорее посмотреть на финальный этап, когда парень будет в полном облачении Думслеера. Кто-то шутит и призывает его отправиться в ад для убийства демонов.

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