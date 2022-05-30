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Актриса из Mortal Kombat хочет вернуть сексуальную Соню Блейд

Актриса из Mortal Kombat хочет вернуть сексуальную Соню Блейд
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Актриса и модель Керри Хоскинс, которая сыграла Соню Блейд в Mortal Kombat 3, стала причиной споров в соцсетях. В одном из комментариев женщина раскритиковала современную версию героини, потому что она стала менее сексуальна, чем прошлая.

По словам Хоскинс, внешность Сони Блейд в Mortal Kombat 11 испортили. Это в том числе касается невзрачного лица и сплющенной груди, сообщила актриса. При этом она сравнила нынешнюю героиню с фигуркой Сони из третьей части.

Некоторые фанаты поддержали актрису, но не надеются увидеть прежнюю Соню. Другие считают, что образ девушки слишком сексуализирован, с учётом того, что ей приходится сражаться. В ответ на это есть мнение, что подобные наряды — часть фэнтезийного мира Mortal Kombat и следует придерживаться оригинала.

Mortal Kombat 11, последняя часть серии, вышла в 2019 году и доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно создатель серии сообщил, что в ближайшее время новостей по вселенной ждать не стоит.

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