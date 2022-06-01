Для стратегии Crusader Kings 3 вышло дополнение Fate of Iberia про Иберийский полуостров

Paradox выпустила второе дополнение для RPG-стратегии Crusader Kings 3 под названием Fate of Iberia. Его посвятили тематическим событиям и культурному расцвету Иберийского полуострова.
Авторы ввели особую механику для региона, которая должна осложнить игрокам захват территорий нынешних Испании и Португалии. Вместе с дополнением в игре появились новые династии, наследия, конфессии, культуры, здания и наряды для персонажей. Для всех владельцев Crusader Kings 3 вышел бесплатный патч 1.6, который изменил игровой баланс, расширил вассальные договоры, добавил новый тип фракций и многое другое.
Fate of Iberia уже доступно для владельцев расширенного издания Crusader Kings 3. Его также можно приобрести отдельно за 175 рублей в Steam.
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