Том Круз поблагодарил зрителей за рекордные сборы фильма «Топ Ган: Мэверик»

Фильм «Топ Ган: Мэверик» с первых выходных начал покорять кинотеатры, уже собрал более $ 250 млн и стал лучшей премьерой в карьере Тома Круза. Картина также побила 15-летний рекорд «Пиратов Карибского моря: На краю света», собрав за первые выходные в США $ 156 млн в День поминовения.
Конечно, актёр не мог пройти мимо невероятно важной для себя новости. Он поблагодарил всех зрителей в своём «твиттере», благодаря которым «Мэверик» добился сразу нескольких впечатляющих результатов.
Спасибо всем, кто посмотрел «Топ Ган: Мэверик» и помог сделать этот уикенд историческим.
Картина рассказывает историю пилота Пита Митчелла по прозвищу Мэверик (Том Круз) — настоящего аса в своём деле. Ему поручают подготовить к особому заданию команду лётчиков, в которой оказывается сын его лучшего друга, который давным-давно погиб.
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