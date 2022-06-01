Следующий сезон в World of Tanks начнётся уже 8 июня

Создатели World of Tanks объявили дату начала восьмого сезона боевого пропуска, подробности которого раскрыли ранее. Отправиться за новыми наградами танкисты смогут уже 8 июня.

В восьмом сезоне игроков ждут три девушки-танкиста, которые получат навык «Боевое братство». После открытия можно выучить ещё два умения и выбрать нацию и специальность. Кроме этого, героини могут заменить любого члена экипажа.

Основными машинами сезона станут Объект 430УЭ, E 100 и STB-1. У этой техники увеличат лимит очков до тысячи и дадут зарабатывать очки боевого пропуска в «Случайных боях» и «Разведке боем». Также в восьмом сезоне можно будет впервые получить танк Cobra.

Ранее создатели World of Tanks объявили о возвращении режима «Стальной охотник», который появится уже сегодня. Игра доступна бесплатно на ПК и консолях.

Новость по теме CS:GO и World of Tanks признали официальными кибердисциплинами в России

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!