Следующий сезон в World of Tanks начнётся уже 8 июня

Создатели World of Tanks объявили дату начала восьмого сезона боевого пропуска, подробности которого раскрыли ранее. Отправиться за новыми наградами танкисты смогут уже 8 июня.
В восьмом сезоне игроков ждут три девушки-танкиста, которые получат навык «Боевое братство». После открытия можно выучить ещё два умения и выбрать нацию и специальность. Кроме этого, героини могут заменить любого члена экипажа.
Основными машинами сезона станут Объект 430УЭ, E 100 и STB-1. У этой техники увеличат лимит очков до тысячи и дадут зарабатывать очки боевого пропуска в «Случайных боях» и «Разведке боем». Также в восьмом сезоне можно будет впервые получить танк Cobra.
Ранее создатели World of Tanks объявили о возвращении режима «Стальной охотник», который появится уже сегодня. Игра доступна бесплатно на ПК и консолях.
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