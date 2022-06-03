Геймер перенёс всю Москву в Cities: Skylines

Российский блогер и фанат градостроительного симулятора Cities: Skylines под ником darklightning выпустил ролик, в котором продемонстрировал свой самый детализированный город — Москву.

Автор работал над городом в натуральную величину около двух лет — и результат впечатляет. Игрок воссоздал самые популярные районы города: от Тверского до Замоскворечья со множеством достопримечательностей, включая Кремль. Москва получилась у него настолько огромной, что за 10-минутный ролик её так и не удалось полностью облететь на вертолёте.

Для наиболее реалистичного воссоздания города darklightning использовал набор модов и ассетов из Мастерской Steam. Кстати, самой картой он поделился со всем миром — её можно скачать по этой ссылке и оценить Москву самостоятельно.