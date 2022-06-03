В США думают над баном лутбоксов в FIFA

Альянс из 15 групп защиты прав детей в США обратился в Федеральную торговую комиссию для изучения деятельности Electronic Arts. Причиной стало норвежское расследование монетизации в FIFA 22 из-за лутбоксов.
Из открытого письма стало известно, что альянс переживает за детей, которые через FIFA 22 и лутбоксы приобщаются к азартным играм. За основу взяли несколько исследований, включая недавнее изучение проблемы норвежским Советом потребителей. В нём пришли к выводу, что подобная монетизация использует прихологические приёмы для подталкивания к покупке.
Наборы напоминают игровые автоматы. Они требуют, чтобы игрок поставил что-то ценное ради получения неизвестного приза. Всё это окружено яркими цветами и анимацией.
Также отмечается, что игровая индустрия зарабатывает большие деньги на «китах», которые регулярно покупают внутриигровые предметы. Коалиция составила более 10 вопросов, чтобы выяснить, сколько детей играют в Ultimate Team и какую прибыль с них получает EA.
Альянс хочет исследовать, манипулирует ли EA детьми и подростками для заработка и даёт ли больший шанс на выигрыш популярным стримерам. Кроме этого, коалиция интересуется, проводил ли владелец FIFA изучение подобной монетизации.
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