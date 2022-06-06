В Forza Horizon 5 сыграло более 20 млн человек

Гоночная аркада Forza Horizon 5 продолжает бить рекорды. Судя по внутриигровому счётчику, в проект сыграло уже более 20 млн человек. На это игре понадобилось около восьми месяцев. Для сравнения: спустя такой же срок четвёртая часть могла похвастаться лишь 10 млн геймеров. Неясно, смогла ли она вообще приблизиться к невероятному достижению Horizon 5.

При этом ещё в начале января гонке удалось добиться показателя в 15 млн игроков. Выходит, проект добрал 5 млн игроков за последние пять месяцев. При этом всё ещё неясно, сколько геймеров купили игру, а сколько — поиграли по подписке Game Pass, в которой она доступна с момента выхода. Microsoft не делится подобной статистикой.

Forza Horizon 5 доступна на ПК и консолях Xbox, а также по вышеупомянутой подписке Game Pass.