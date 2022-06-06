Представлена фигурка Ренни из Elden Ring за 30 тыс. рублей

TR Studio и FromSoftware анонсировали фигурку ведьмы Ренни из Elden Ring. Кажется, эта статуэтка должна быть в коллекции каждого фаната Elden Ring, поскольку Ренни — главная любимица сообщества.

Вместе с Ренни в комплект войдёт подставка с яркой подсветкой. Высота статуэтки — 65 сантиметров, а ширина составляет 32 сантиметра. Раздеть Ренни не получится.

Фигурка стоит $ 480 (примерно 30 тыс. рублей). Для её получения нужно стать счастливчиком, поскольку статуэтка будет в ограниченном тираже. Всего планируется выпустить 129 фигурок.

В Elden Ring с Ренни есть целая цепочка больших квестов, а ещё с ведьмой связана одна из лучших концовок. Сам хардкорный экшен доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В сети можно найти множество артов и других работ с Ренни.