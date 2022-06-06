Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представлена фигурка Ренни из Elden Ring за 30 тыс. рублей

Представлена фигурка Ренни из Elden Ring за 30 тыс. рублей
Комментарии

TR Studio и FromSoftware анонсировали фигурку ведьмы Ренни из Elden Ring. Кажется, эта статуэтка должна быть в коллекции каждого фаната Elden Ring, поскольку Ренни — главная любимица сообщества.

Вместе с Ренни в комплект войдёт подставка с яркой подсветкой. Высота статуэтки — 65 сантиметров, а ширина составляет 32 сантиметра. Раздеть Ренни не получится.

Фигурка стоит $ 480 (примерно 30 тыс. рублей). Для её получения нужно стать счастливчиком, поскольку статуэтка будет в ограниченном тираже. Всего планируется выпустить 129 фигурок.

В Elden Ring с Ренни есть целая цепочка больших квестов, а ещё с ведьмой связана одна из лучших концовок. Сам хардкорный экшен доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В сети можно найти множество артов и других работ с Ренни.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022