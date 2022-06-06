Шоу Xbox на этой неделе будет идти на русском
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Уже 12 июня в 20:00 мск начнётся совместная презентация Xbox & Bethesda. Примечательно, что шоу будет доступно с субтитрами на русском языке. Об этом сообщается на сайте Xbox.
Помимо русского и английского, также будет поддержка арабского, чешского, датского, голландского и многих других языков.
Неизвестно, что именно покажут на шоу, однако презентация Xbox & Bethesda должна порадовать. Нас как минимум ожидает очень много геймплея. Об этом рассказывал известный инсайдер и журналист Джефф Грабб.
Также стало известно, что 14 июня состоится презентация Xbox Games Showcase Extended. На презентации покажут различные трейлеры и детальнее расскажут про уже анонсированные проекты. Это расширенное шоу продлится примерно полтора часа.
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