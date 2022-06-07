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Слух: S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на первую половину 2023 года

Слух: S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на первую половину 2023 года
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Аналитик Роберто Серано поделился новой информацией о S.T.A.L.K.E.R. 2. По его данным, новый трейлер игры покажут на презентации Xbox и Bethesda 12 июня. А сам проект якобы перенесли на первую половину 2023 года.

Разработчики из студии GSC Game World не комментировали информацию Серано. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 всё ещё намечен на 8 декабря, однако из-за заморозки проекта на некоторое время и переезда авторов в другую страну очередной перенос выглядит вполне логичным решением. И это при том, что сами разработчики не исключали такого развития событий.

Ранее блогер «Неважно Кто» поделился сюжетными подробности S.T.A.L.K.E.R. 2. Мы публиковали выжимку из потенциальных спойлеров, так что читайте её на свой страх и риск.

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Слух: сюжетные подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
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