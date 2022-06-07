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Критики называют «Мисс Марвел» одним из лучших сериалов Marvel

Критики называют «Мисс Марвел» одним из лучших сериалов Marvel
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7 июня появились первые полноценные рецензии сериала «Мисс Марвел». Большая часть отзывов в основном положительная. Критики остались в восторге от первых эпизодов шоу.

Наибольшую порцию похвалы получила Иман Веллани, которая сыграла Камалу Хан. Также в рецензиях отмечают лёгкий дух сериала, который напоминает приключения Человека-паука. Впрочем, тут есть и минус — шоу вряд ли зайдёт взрослому человеку, поскольку оно слишком уж подростковое.

Мэй Абдулбаки из издания Screen Rant отметил, что Marvel Studios собрала отличный актёрский состав, который хорошо контрастирует друг с другом.

Иман Веллани потрясающая, как и Камала. Актёрский состав тоже великолепен, запоминается каждый персонаж. Первые два эпизода сериала — восторг. На данный момент это шоу точно можно назвать одним из лучших на Disney+. В нём мало серьёзного, шоу чаще беззаботное, весёлое.

Автор рецензии издания Radio Times особенно выделил красочный мир и саму историю.

«Мисс Марвел» стартовала просто отлично. Я не мог убрать улыбку в течение первых двух эпизодов, поскольку красочный мир шоу, привлекательный актёрский состав и весёлое остроумие героев привели меня в восторг. Это история совершеннолетия, которая сочетается с комедийной драмой о происхождении супергероя. Если шоу будет таким же хорошим и дальше, то оно станет особенным.

«Мисс Марвел» выйдет на Disney+ уже 8 июня, но в России сервис недоступен.

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