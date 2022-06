Авторы Until Dawn превзошли себя с новым хоррором The Quarry

8 июня спало эмбарго на публикацию обзоров хоррора The Quarry от авторов Until Dawn и The Dark Pictures. Игра получила в основном положительные отзывы и собрала на Metacritic 82 балла из 100. Правда, оценки есть только у ПК-версии проекта.

Среди минусов отметили медленное развитие действий и некоторые проблемы с технической частью игры. Например, ругают лицевые анимации персонажей.

Оценки The Quarry

Wccftech — 9/10

Finger Guns — 9/10

Game Informer — 8,5/10

Twinfinite — 8/10

GameSpew — 8/10

PC Gamer — 7/10

Inverse — 6/10

Журналист издания Game Informer отметил, что игра действительно ощущается как хоррор. В особенности он выделил локации и самих персонажей — они получились живыми.

По большей части я бы хотел, чтобы в руках игрока было больше действий, но я не могу отрицать увлекательную систему выборов, которая приводит к хаосу. Как только начинается безумный бег по лесам, раскрываются тёмные тайны и появляются острые ощущения, ты понимаешь, что игра будет держать в напряжении долго.

Автор обзора издания Wccftech сделал акцент на фанатах Until Dawn и The Dark Pictures. По его словам, The Quarry создана для них.

Благодаря нескольким приёмам The Quarry будет держать вас в догадках и потихоньку давать понимание сюжета. Конечно, есть несколько нюансов. Например, движение персонажей, их лица, некоторые проблемы со звуком. Но в целом это всё выглядит хорошо. Если вы фанат Until Dawn или The Dark Pictures, то вам игра понравится.

The Quarry выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.