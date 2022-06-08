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Источники: EA бросает Battlefield 2042

Источники: EA бросает Battlefield 2042
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Завтра состоится грандиозный запуск первого сезона Battlefield 2042, который начнётся спустя семь месяцев после релиза игры. Однако EA, по данным журналиста Джеффа Грабба, бросает поддержку игры.

Сейчас в команде шутера осталась минимальная команда, которая выпустит лишь обещанный для покупателей премиальных изданий контент — то есть будет четыре сезона с новыми картами, специалистами, оружием и техникой. Однако ничего больше для игры точно не сделают.

EA поняла, что провалилась с Battlefield 2042, и хочет побыстрее переключиться на новую часть. Сейчас большинство в DICE уже работают над следующей игрой.

При этом Грабб отмечает, что всем стоит максимально понизить ожидания от нового контента, поскольку EA хочет побыстрее закончить с игрой и максимально вывести её из информационного поля. После выпуска всех сезонов издатель начнёт говорить о следующей Battlefield.

Релиз новой части, по данным СМИ, ожидается осенью 2024 года.

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