Источники: EA бросает Battlefield 2042

Завтра состоится грандиозный запуск первого сезона Battlefield 2042, который начнётся спустя семь месяцев после релиза игры. Однако EA, по данным журналиста Джеффа Грабба, бросает поддержку игры.
Сейчас в команде шутера осталась минимальная команда, которая выпустит лишь обещанный для покупателей премиальных изданий контент — то есть будет четыре сезона с новыми картами, специалистами, оружием и техникой. Однако ничего больше для игры точно не сделают.
EA поняла, что провалилась с Battlefield 2042, и хочет побыстрее переключиться на новую часть. Сейчас большинство в DICE уже работают над следующей игрой.
При этом Грабб отмечает, что всем стоит максимально понизить ожидания от нового контента, поскольку EA хочет побыстрее закончить с игрой и максимально вывести её из информационного поля. После выпуска всех сезонов издатель начнёт говорить о следующей Battlefield.
Релиз новой части, по данным СМИ, ожидается осенью 2024 года.
- 8 июня 2022
-
18:53
-
18:30
-
18:21
-
18:00
-
17:52
-
17:38
-
17:11
-
17:05
-
16:18
-
15:47
-
14:57
-
14:55
-
14:27
-
14:20
-
13:40
-
13:35
-
13:16
-
12:54
-
12:52
-
12:38
-
12:22
-
11:52
-
11:20
-
10:51
-
10:23
-
09:52
-
09:21
-
08:53
-
08:21
- 7 июня 2022
-
22:19
-
22:01
-
21:11
-
20:23
-
20:16
-
19:40