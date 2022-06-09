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Новое дополнение для Hearts of Iron 4 посвятят Швейцарии, Италии и Эфиопии

Новое дополнение для Hearts of Iron 4 посвятят Швейцарии, Италии и Эфиопии
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Paradox анонсировала дополнение для стратегии Hearts of Iron IV про Вторую мировую войну. DLC получило подзаголовок By Blood Alone и будет в первую очередь посвящено трём странам: Швейцарии, Италии и Эфиопии.

По традиции авторы добавят новые фокусы для держав, которые позволят пройти более историчный путь или уйти в стезю альтернативной истории. В расширении появятся новые варианты мирных конференций: можно будет демилитаризовать целые нации, предъявлять претензии на флагманские корабли или требовать контроля над вражескими ресурсами и заводами в качестве репараций.

В игре также появятся конструктор самолётов, более 20 моделей подразделений и 12 новых музыкальных композиций. У By Blood Alone пока ещё нет даты выхода — дополнение можно добавить в список желаемого.

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