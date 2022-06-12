Diablo 4 выйдет в 2023 году. Некромант вернётся!

Blizzard объявила дату выхода Diablo 4. Экшен поступит в продажу в 2023 году на ПК, консолях Xbox и PlayStation. Как и в случае с Overwatch 2, игра будет поддерживать кроссплатформенную игру и прогрессию — пользователи смогут играть с геймерами на разных платформах и продолжить игру с того же места, где остановились на другом устройстве.

Разработчики пообещали вернуть в игру некроманта — повелителя мёртвых, который разносит своих врагов с помощью мощи нежити. Кстати, героев теперь можно будет кастомизировать.

Разработчики обещают особенно поработать над эндгеймом — каждое подземелье предложит уникальные награды, так что игре будет чем нас удивить. Blizzard планирует поддерживать Diablo 4 годами.

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