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S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 2023 год

S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 2023 год
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Microsoft похвасталась своими ближайшими релизами в одной картинке: в ближайшие полтора года на Xbox выйдет около 50 игр, большая часть из которых войдёт в библиотеку Game Pass. Внимательные пользователи тут же увидели, что на изображении S.T.A.L.K.E.R. 2 находится в правой колонке — той самой, где упомянуты игры следующего года.

Разработчики при этом хранят молчание и не объявляли о переносе, хоть раньше и не исключали подобной ситуации. Неясно, когда именно состоится релиз — будет это начало 2023 года, середина или даже конец.

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Ранее блогер «Неважно Кто» поделился сюжетными подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2. Мы публиковали выжимку из потенциальных спойлеров, но многое из его информации может и не войти в финальную игру.

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