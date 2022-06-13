Новые постеры и ролик фильма «Тор: Любовь и гром»
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Marvel Studios выложила свежий тизер фильма «Тор: Любовь и гром». В ролике показали Тора, Могучего Тора в исполнении Натали Портман, Валькирию, Звёздного Лорда и других героев.
Также нашлось место для Ракеты, Грута и Горра. А ещё в новом ролике объявили о старте продаж билетов в кино.
Свежие персональные постеры с героями ленты
Новые общие постеры
Сюжет фильма расскажет о Торе, который после странствий со Стражами Галактики решает завязать с супергеройством, однако ему как минимум предстоит противостоять Горру, убийце богов.
Главные роли исполнили Крис Хемсворт, Натали Портман, Кристиан Бейл, Тесса Томпсон, Крис Пратт и другие. Премьера ленты в мире состоится 8 июля, однако выход картины в России всё ещё под вопросом.
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