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В России представили материнскую плату «Ангара» с отечественным процессором «Байкал-М»

В России представили материнскую плату «Ангара» с отечественным процессором «Байкал-М»
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Российская компания «Гравитон» представила собственную материнскую плату «Ангара». Она оснащена восьмиядерным Arm-процессором «Байкал-М» со встроенным графическим ускорителем Arm Mali-T628. Материнская плата соответствует требованиям реестра Минпромторга, поэтому её можно использовать в госсекторе. Она поддерживает установку модуля доверенной загрузки, который используется в финансовых и государственных структурах.

«Гравитон» разработал материнскую плату в форм-факторе Thin Mini-ITX, поэтому её можно использовать в моноблоках и небольших ПК. Начать серийное производство и поставки продукции планируется до конца лета.

Характеристики отечественной материнской платы «Ангара»

  • Габариты: 170х170 мм
  • Форм-фактор: Thin Mini-ITX
  • Разъёмы USB: два USB 3.2 Gen1 Type-A и два USB 2.0
  • Разъёмы M. 2: два (SSD и модуль Wi-Fi/Bluetooth)
  • Разъёмы ОЗУ: два, формат DDR4 SO-DIMM, объём до 64 ГБ
  • Слоты расширения: четыре, включая один PCIe Gen3 x4
  • Порты SATA III: два
  • Другие разъёмы: HDMI 2.0 и VGA

Ранее стало известно, что «Байкал Электроникс» остановил производство серверных чипов Baikal-S из-за проблем с размещением заказов на производство в Тайване.

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