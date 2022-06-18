В App Store появилась цена платной подписки в «Телеграм». Она высокая

В магазине App Store появилось упоминание платной подписки «Телеграм». Первыми на это обратили внимание в паблике «Код Дурова». Стоимость подписки в России составит 449 рублей — довольно высокая цена для ежемесячного платежа.
Ранее сообщалось о том, что подписка будет стоить в районе $ 5 — около 300 рублей по нынешнему курсу. За эти деньги пользователи якобы получат удвоенные лимиты чатов со стикерами, загрузку файлов без ограничений, отсутствие рекламы и конвертацию голосовых сообщений в текст.
Полноценный запуск подписки должен состояться до конца июня. Как сообщает «Код Дурова», подписка может выйти со сниженной ценой, если оформить её напрямую в приложении. А 449 рублей — это стоимость с наценкой для магазинов из-за того, что они забирают 30% от выручки.
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