Танцующий Камбербэтч и шутки Элизабет Олсен: дурачества на съёмках «Доктора Стрэнджа 2»
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Marvel опубликовала небольшой ролик, в котором показала неудачные дубли «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» и прочие дурачества на съёмках фильма. Видео приурочили к скорому выходу картины в цифровых сервисах. Это произойдёт уже 22 июня.
В ролике есть сцены, которых не было в трейлерах. Если опасаетесь спойлеров, то вернитесь к нему уже после просмотра фильма.
В ролике можно увидеть, насколько актёрам было комфортно на площадке. В перерывах между съёмками Бенедикт Камбербэтч, судя по всему, любит танцевать, а Элизабет Олсен постоянно шутит и вообще — настоящая душа компании. А главной причиной неудачных дублей, кажется, стали обычные листья.
Недавно общие сборы «Доктора Стрэнджа 2» преодолели отметку в $ 942 млн. Видимо, картине так и не покорится заветный миллиард.
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