Танцующий Камбербэтч и шутки Элизабет Олсен: дурачества на съёмках «Доктора Стрэнджа 2»

Marvel опубликовала небольшой ролик, в котором показала неудачные дубли «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» и прочие дурачества на съёмках фильма. Видео приурочили к скорому выходу картины в цифровых сервисах. Это произойдёт уже 22 июня.

В ролике есть сцены, которых не было в трейлерах. Если опасаетесь спойлеров, то вернитесь к нему уже после просмотра фильма.

В ролике можно увидеть, насколько актёрам было комфортно на площадке. В перерывах между съёмками Бенедикт Камбербэтч, судя по всему, любит танцевать, а Элизабет Олсен постоянно шутит и вообще — настоящая душа компании. А главной причиной неудачных дублей, кажется, стали обычные листья.

Недавно общие сборы «Доктора Стрэнджа 2» преодолели отметку в $ 942 млн. Видимо, картине так и не покорится заветный миллиард.