Российский игрок переносит мир Elden Ring в Minecraft

Фанаты Minecraft продолжают воссоздавать в песочнице миры из других игр. В этот раз российский игрок под ником Serious Craft опубликовал свою новую работу под названием Elden World. Он переносит мир из Elden RIng в Minecraft с большим вниманием к деталям.

Интересно, что это не самый простой перенос, а нечто большее. Serious Craft планирует создать полноценное ролевое приключение. Геймеры смогут выбрать себе персонажа и отправиться в большое путешествие по территории в 4 км² с более чем 20 замками и пещерами. Автор обещает действительно нелёгкое испытание, в котором без друзей не обойдётся.

Прямо сейчас Elden World завершена приблизительно на 45%. Все желающие могут скачать демо проекта на специальном сайте.

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