Свежий хит Steam. Аниме-шутер Neon White попал в десятку лучших игр 2022 года

Недавно вышедший экшен-платформер Neon White про битвы с демонами получил 98% положительных отзывов в Steam. Игру оценили более 2 тыс. человек почти за 10 дней с момента релиза.

В Neon White игроку предстоит охотиться на демонов в раю и устанавливать новые рекорды забегов. По сюжету истребители нечисти соревнуются за право остаться на небесах.

Игра представляет собой быстрый экшен-платформер от первого лица, в котором убивать демонов нужно с помощью карточек. Во время забега их необходимо комбинировать, чтобы добиться максимальной скорости и эффектности.

Согласно статистике SteamDB, Neon White занимает шестое место в списке лучших игр 2022 года в сервисе Valve. На первом месте расположилась God of War.

Neon White доступна для покупки и в России. До 7 июля игру можно купить по скидке 10% за 495 рублей, а после экшен будет стоить 550 рублей.

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