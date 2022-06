В июле подписчиков PS Plus порадуют хорошей подборкой бесплатных игр

Пользователь портала Dealabs под ником billbil-kun, который несколько месяцев сливает игры PS Plus, раскрыл бесплатную подборку июля. По его информации, подписчики сервиса получат Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan и Arcadegeddon.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5 и PS4)

Оценки критиков — 85 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 8,1 (PS4).

Последняя часть приключений Крэша Бандикута и Коко, которая вышла в 2020 году. Как и в предыдущих играх серии, героям нужно преодолевать различные препятствия и помешать злодеям, среди которых известный доктор Нео Кортекс.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Оценки критиков — 71 балл. Рейтинг в Steam — 72%.

Первая часть антологии хорроров The Dark Pictures, которую создали авторы Until Dawn. Игроку предстоит управлять несколькими героями, которые попадают на корабль-призрак и пытаются выжить.

Arcadegeddon (PS5 и PS4)

Оценки критиков — 70 баллов на основе двух обзоров. Оценка пользователей Metacritic — 4,6 (PS5).

Кооперативный шутер для четырёх человек, но можно играть и в одиночку. Для спасения зала игровых автоматов героям нужно погрузиться в одну из аркад. Там их ждёт несколько биомов, мини-игр, врагов и боссов. Проект пока находится в раннем доступе.

По словам billbil-kun, подписчикам PS Plus можно будет забрать игры с 5 июля по 2 августа. Sony должна огласить подборку на днях.