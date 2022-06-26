В июле подписчиков PS Plus порадуют хорошей подборкой бесплатных игр

Пользователь портала Dealabs под ником billbil-kun, который несколько месяцев сливает игры PS Plus, раскрыл бесплатную подборку июля. По его информации, подписчики сервиса получат Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan и Arcadegeddon.
Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5 и PS4)
Оценки критиков — 85 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 8,1 (PS4).
Последняя часть приключений Крэша Бандикута и Коко, которая вышла в 2020 году. Как и в предыдущих играх серии, героям нужно преодолевать различные препятствия и помешать злодеям, среди которых известный доктор Нео Кортекс.
The Dark Pictures Anthology: Man of Medan
Оценки критиков — 71 балл. Рейтинг в Steam — 72%.
Первая часть антологии хорроров The Dark Pictures, которую создали авторы Until Dawn. Игроку предстоит управлять несколькими героями, которые попадают на корабль-призрак и пытаются выжить.
Arcadegeddon (PS5 и PS4)
Оценки критиков — 70 баллов на основе двух обзоров. Оценка пользователей Metacritic — 4,6 (PS5).
Кооперативный шутер для четырёх человек, но можно играть и в одиночку. Для спасения зала игровых автоматов героям нужно погрузиться в одну из аркад. Там их ждёт несколько биомов, мини-игр, врагов и боссов. Проект пока находится в раннем доступе.
По словам billbil-kun, подписчикам PS Plus можно будет забрать игры с 5 июля по 2 августа. Sony должна огласить подборку на днях.
- 26 июня 2022
-
16:29
-
15:23
-
14:33
-
13:41
-
12:50
- 25 июня 2022
-
19:00
-
18:13
-
17:22
-
16:13
-
15:12
-
14:24
-
13:24
-
12:47
-
01:10
- 24 июня 2022
-
23:44
-
22:06
-
21:04
-
20:56
-
20:32
-
20:10
-
19:40
-
19:04
-
19:02
-
18:32
-
18:11
-
17:49
-
17:12
-
16:54
-
16:07
-
16:01
-
15:35
-
15:09
-
14:43
-
14:25
-
13:56