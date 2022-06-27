Кристиан Бэйл готов вернуться к роли Бэтмена, если его об этом попросит Кристофер Нолан

За свою карьеру Кристиан Бэйл сыграл в трёх картинах о Бэтмене: «Бэтмен: Начало», «Тёмный Рыцарь» и «Тёмный Рыцарь: Возрождение легенды» с общей кассой в более чем $ 2,3 млрд. Фильмы поставил Кристофер Нолан, который считается одним из самых успешных режиссёров современности.

В интервью ScreenRant Кристиан Бэйл заявил, что готов вернуться к своей роли лишь в том случае, если режиссёр захочет рассказать ещё одну историю и для этого ему понадобится присутствие актёра.

У меня был договор с Крисом Ноланом. Мы сказали друг другу: «Давай снимем три фильма и закончим на этом. Давай не будем затягивать эту историю». Но если бы Крис Нолан когда-нибудь сказал себе: «Знаешь что, у меня есть ещё одна история, которую я могу рассказать», и если бы он захотел рассказать эту историю со мной, я бы согласился.

Кто знает, возможно, Кристофер Нолан когда-нибудь захочет рассказать историю о постаревшем Тёмном Рыцаре — и тогда мы действительно увидим Кристиана Бэйла в культовом обличии. Кстати, недавний фильм с Робертом Паттинсоном актёр до сих пор не смотрел.