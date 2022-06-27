«Последний богатырь» получит продолжение
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Трилогия фильмов «Последний богатырь» получит продолжение, о чём сообщил глава студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян.
Во время круглого стола «Что происходит в индустрии?» Илоян рассказал, что в народном творчестве есть много историй, которые можно показать на экране. Глава Yellow, Black and White также отметил успех «Последнего богатыря».
В сказках всё придумано за нас. Это народное творчество, которое нужно просто талантливо экранизировать. Наша компания пока сделала одну такую успешную франшизу — «Последний богатырь», и эта франшиза будет продолжаться. Мы позже анонсируем, как именно.
Ранее сериал «Последний богатырь. Наследие» победил в конкурсе национального контента, благодаря чему получит поддержку Института развития интернета. Илоян не уточнил, шла ли речь об этом шоу.
Первая часть «Последнего богатыря» вышла в 2017 году и заработала более 1,6 млрд рублей. После появились два продолжения, которые собрали в прокате более 2 млрд рублей каждое.
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