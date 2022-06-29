Бесплатные игры для PS Plus на июль анонсированы

Sony анонсировала бесплатную подборку игр для стандартного PS Plus — хедлайнером стала четвёртая часть Crash Bandicoot, которая определённо понравится всем поклонникам классики.
Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5 и PS4)
Оценки критиков — 85 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 8,1/10.
Последнее на сегодня приключение глупенького бандикута Крэша и его сестры Коко. Как и в классике для PS1, героям нужно преодолевать различные препятствия и помешать злодеям, среди которых известный доктор Нео Кортекс. Четвёртая часть получилась крайне удачной и по факту лучшей во всей серии. Не пропустите!
The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)
Оценки критиков — 71 балл. Рейтинг в Steam — 72%.
Начало антологии хорроров The Dark Pictures, которую создали авторы Until Dawn. Игроку предстоит управлять несколькими героями, которые попадают на корабль-призрак и пытаются выжить. Игра получилась сносной, но заметно слабее Until Dawn. Зато тут есть отличный онлайн-кооператив.
Arcadegeddon (PS5 и PS4)
Игра находится в раннем доступе
Кооперативный шутер для четырёх человек, но можно играть и в одиночку. Для спасения зала игровых автоматов героям нужно погрузиться в одну из аркад. Там их ждёт несколько биомов, мини-игр, врагов и боссов. Последний год проект был в раннем доступе, но через неделю покинет его.
Забрать игры можно будет с 5 июля по 2 августа. Подборку PS Plus Essential объявят 27 июля. Но подписчики PS Plus Extra в этом месяце ещё получат другие новинки каталога — к примеру, приключение Stray с котом в главной роли. Полную подборку новинок PS Plus Extra узнаем через пару недель.
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